Toyota uvedla na trh druhou generaci vozu na vodík Mirai, má o 30 procent delší dojezd

"Nový vůz Mirai poslouží jako nový výchozí bod k vytvoření budoucí společnosti založené na vodíku," uvedla Toyota. Po započtení vládní podpory bude auto stát kolem pěti milionů japonských jenů (přes jeden milion Kč), tedy zhruba stejně jako jeho předchůdce.

Sleek and stylish, welcome the all-new #Mirai #FCEV! With longer cruising ranges than its forerunner, this Mirai will serve as a new departure point for creating a hydrogen-based society of the future. Available from today at #Toyota dealers in Japan. https://t.co/Gwa3HGZxoR pic.twitter.com/sgwTlO9DNU