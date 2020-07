Žebříček BrandZ. Která automobilová značka je nejhodnotnější?

Značka Toyota, která je v automobilovém průmyslu první poosmé, má podle studie hodnotu 28,4 miliardy dolarů (cca 670 miliard korun), Mercedes-Benz 21,3 miliardy a BMW 20,5 miliardy. Následující Tesla má hodnotu zhruba o devět miliard USD nižší.

