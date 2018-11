Stále jste ještě nepřezuli na zimní? Podívejte se, jakým rizikům se vystavujete

Při pohledu na teploměr by už všem řidičům mělo být jasné, že období letních pneumatik dávno skončilo a na jeho návrat si bude potřeba pár měsíců počkat. Mnoho řidičů však o jejich nazouvání začne uvažovat až v momentě, kdy se v předpovědi počasí začne mluvit o prvních námrazách nebo nadílkách sněhu. Zákon i fyzika přitom hovoří zcela jasně.

Podle zákona 361/2000 Sb., §40a sice mají řidiči povinnost použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, ovšem pokud:

Se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

Pokud lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Na některých místech se pak ještě můžeme setkat se značkou přikazující používání zimních pneumatik v období od od 1. listopadu do 30. dubna bez ohledu na povětrnostní podmínky.

V případě, že by vás za takových okolností nachytali policisté na letních pneumatikách, vystavujete se pokutě ve výši až 2500 korun. Policisté se navíc mohou zaměřit i na měření hloubky dezénu pneumatik, která by neměla klesnout pod 4 milimetry. V případě zavinění dopravní nehody na nevhodných pneumatikách se navíc vystavujete riziku problémů s vaší pojišťovnou.

Pokud se ale budeme problematikou zimních pneumatik zabývat do hloubky, pak rychle zjistíme, že zimní pneumatika funguje lépe než letní už při poklesu teplot pod +7° C. A to bez ohledu na to, zda je vozovka suchá či mokrá. Pokud ale připočteme ještě mlhu, déšť či mrholení, pak už se schopnosti zimních pneumatik násobí.

Praktická ukázka rozdílu mezi letní a zimní pneumatikou při brzdění (1:43) | zdroj: youtube.com

Jako příklad můžeme ukázat hned několik videí, kde jak na simulacích, tak v reálných podmínkách, autoři jasně ukazují, jaký rozdíl je mezi zimní a letní pneumatikou. Rozdíl v brzdné dráze cca 1 až 2 metry se nemusí zdát být zásadním, ovšem pokud potřebujete zastavit v krizové situaci na dálnici nebo před přechodem, pak rozhodují centimetry, nikoliv metry.

Rozdíl mezi letní a zimní pneumatikou se při teplotě pod 7° C (2:01) | zdroj: youtube.com

I když se nevyskytujete v oblastech s pravidelným výskytem sněhu nebo námrazy, zimní pneumatiky se rozhodně vyplatí. Už jen díky lepší ovladatelnosti, kratší brzdné dráze a vyšší stabilitě vozu.