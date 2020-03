Emise CO2 vypouštěné novými vozy v Evropě loni stouply, ukazuje analýza

Vyplývá to ze statistiky společnosti JATO Dynamics, která poskytuje údaje pro analýzy trhu, specifikace a ceny vozů apod.

Průměrné emise meziročně snížily jen čtyři značky z dvacítky největších. Vede japonská Toyota, která jako jediná vykázala průměr pod 100 gramů. Emise snížila o 2,3 procenta na 97,5 g/km. Za svůj úspěch vděčí prodejům hybridních vozů, které tvoří až 60 procent odbytu firmy. V Evropě Toyota loni prodala přes půl milionu hybridních aut. Na druhé příčce je Citroën a třetí Peugeot. Domácí Škodě Auto patří šestá příčka, když zvýšila průměr o 1,9 g/km na 118,1 g/km.

Emise dále snížil Citroën (106,4 g/km), Opel (124,9 g/km) a BMW (129 g/km). Výrobci nejpopulárnějších elektromobilů, jako jsou Renault, Nissan nebo VW, své průměrné emise přes nárůst počtu prodaných elektrických aut snížit nedokázali. Emise Renaultu vzrostly o 3,4 g/km, Nissanu o 1,4 g/km, Volkswagenu o 2,0 g/km, Hyundai o 2,0 g/km a Audi o 2,6 g/km.

4 of the 5 major markets in Europe posted higher averages in 2019 than in 2018. Average emissions for Germany, Britain, Italy, and Spain increased, ranging from a rise of 0.8 g/km for Germany to an increase of 3.0 g/km for Italy. France was the exception: https://t.co/iepswODbDb pic.twitter.com/F8MdfMUNb5