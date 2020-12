V Česku je stále tisíc VW Brouků starých přes půl století

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Česku stále jezdí několik tisíc legendárních vozů VW "Brouk". Z toho zhruba tisícovka je starší 50 let. Naopak novodobých brouků New Beetle je asi 1200. Vyplývá to z údajů centrálního registru vozidel.