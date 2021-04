Babiš by měl nechat hlasovat o důvěře vládě, myslí si skoro polovina lidí

Opačný názor má 43 procent lidí. Deset procent neví, jestli by premiér tak měl učinit. Vyplynulo to z průzkumu, který pro Český rozhlas provedla agentura Median na počátku týdne mezi tisícovkou lidí starších 18 let.

Median rovněž zjišťoval, jaká vláda by podle názoru lidí měla dovést zemi k volbám. Podle jeho zjištění by si 23 procent občanů přálo předčasné volby. Nejvíce dotázaných, 29 procent, se ale přiklonilo k variantě, aby do říjnových voleb úřadovala nynější menšinová vláda s případnou podporou jiné strany. Úřednickou vládu nestranických odborníků by preferovalo 16 procent lidí a současnou menšinovou vládu v demisi 15 procent. Desetina se přiklonila k variantě jiné vlády složené na základě výsledků voleb z roku 2017.

Podle ředitele Medianu Přemysla Čecha se pro to, aby Babiš nechal hlasovat o důvěře vládě, vyslovili zejména mladí lidé. "Věková kategorie 18 až 20 se v 60 procentech vyjádřila pro vyvolání hlasování, podobně studenti v 69 procentech případů. Mezi podnikateli je to 61 procent respondentů," doplnil.

Koalice Spolu vyzvala Babiše, aby požádal o důvěru, minulý týden a měl tak učinit do čtvrtku tohoto týdne. Premiér výzvě nevyhověl, opoziční koalice chce oznámit své další další kroky v úterý. Už dřív avizovala, že pokud Babiš požadavek do týdne nesplní, začne sbírat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře.

Babiš by měl podle Spolu požádat o důvěru kvůli tomu, že komunisté vypověděli smlouvu s ANO o toleranci kabinetu. Menšinová vláda ANO a ČSSD tak již nemá zaručenou podporu ani pro klíčová hlasování. Babiš na výzvu minulý týden reagoval slovy, že k žádosti není důvod. Varoval před destabilizací situace, vládnout chce až do voleb.

Konkurenční opoziční koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) preferuje rozpuštění Sněmovny. Pouhé vyslovení nedůvěry by podle ní předalo moc prezidentovi Miloši Zemanovi. Předseda Pirátů Ivan Bartoš chce o svém plánu jednat s dalšími stranami i prezidentem. Ten avizoval, že by v případě vyslovení nedůvěry byl pro to, aby kabinet vládnul do voleb v demisi.

K vyvolání hlasování o nedůvěře je potřeba nejméně 50 podpisů. Pro vyslovení nedůvěry je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců.