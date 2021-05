Babiš hovořil ráno s Arenbergerem, musí podle něj vše do detailu vysvětlit

"Ráno jsem seděl s panem ministrem a požádal jsem ho, aby do detailu ty věci vysvětlil," uvedl Babiš. "Je to pochybení, je to špatně a musí to vysvětlit. Já určitě dokončím nějakou kontrolu hospodaření nemocnice, kde byl ředitelem, abychom se přesvědčili, že je všechno v pořádku," doplnil.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) při dnešní návštěvě celního úřadu v Jihlavě řekla, že pověřila své podřízené, aby hospodaření vinohradské nemocnice prověřili zatím z veřejných registrů a z mediálních výstupů. "A pokud dospějí k závěru, že je to nutné provést, tak já podepíši mimořádnou kontrolu hospodaření vinohradské nemocnice," řekla Schillerová. Je to podle ní v kompetenci ministerstva financí.

Babiš v Jihlavě na dotazy novinářů, zda by měl Arenberger z čela ministerstva odejít, pokud přesvědčivě své záležitosti nevysvětlí, jasně neodpověděl. "Zeptejte se mě, až se mu to nepodaří. Teď je na řadě a musí to udělat," řekl Babiš.

Web Seznam Zprávy napsal, že Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV). Arenberger objekt nemocnici pronajal v roce 2013. Nemocnici vedl od října 2019, předtím v ní byl náměstkem ředitele pro vědu a výzkum.

Arenberger pro server pronájem budovy potvrdil. Prostřednictvím tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví uvedl, že v předchozích pěti letech účtoval nemocnici měsíčně za pronájem 79,16 koruny za metr čtvereční. Celkovou sumu nájemného na přímý dotaz nesdělil. Na dotaz, zda nepovažuje za neetické pronajímání své nemovitosti nemocnici, kterou řídil, Arenberger řekl, že smlouva je z právního hlediska v pořádku.

Ministr podle Babiše tvrdí, že nemocnice v roce 2013 hledala archiv a on dal nejlepší nabídku, na základě které vyhrál. Arenberger také dnes premiérovi zopakoval, že od 7. dubna, kdy se stal ministrem zdravotnictví, nájemné činí symbolickou korunu měsíčně.

"Musí všechno zveřejnit, vysvětlit. Nechápu, že se na to nepřipravil," řekl Babiš. Arenberger podle něj věděl, že když je ministrem, musí věci dokladovat jasně a transparentně.

Pochybnosti vzbudila už Arenbergerova majetková oznámení. Média upozornila na to, že po nástupu do funkce ministra přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu uvedl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu. Podle Babiše se Arenberger dopustil přestupku, svou chybu ale napravil a informace o svém majetku musí do detailu vysvětlit.