Babiš otočil. Uvolnění patentů na vakcíny má najednou za nesmyslné

Otázka možného uvolnění patentů na vakcíny šéfy zemí EU rozděluje. Dosud se například Francie, Itálie nebo Španělsko stavěly za návrh podporovaný stovkou zemí světa včetně Spojených států, zejména Německo má ale opačný názor. Podle předsedkyně Evropské komise (EK) Ursuly von der Leyenové není uvolnění patentů cesta, jak rychle pomoci mnoha zemím světa k vakcínám. Bohaté státy by podle ní měly spíše vyvážet svoji produkci.

Babiš v pátek vpodvečer novinářům řekl, že by byl pro návrh. "Ohledně patentů, včera (v pátek) jsem sledoval tu diskusi a myslím, že je to nesmysl," řekl však dnes premiér. Neumí si představit, že i kdyby byly patenty uvolněny, byl by někdo schopen okamžitě začít vakcíny vyrábět.

Český premiér kritizoval, že Evropa pokračuje v masivním exportu vakcín do jiných zemí. "Vystoupil jsem s tím, že bychom měli nejdřív dodávat vakcíny našim spoluobčanům," řekl. "Tím nechci říct, že nebudeme pomáhat jinde, ale každý stát se to snaží řešit," doplnil.

Babiš v pátek řekl, že chce předsedkyni Evropské komise požádat, aby zkusila získat na červen dodatečné množství vakcín proti covidu-19. Komise by se podle něj měla zabývat i tím, zda neudělat celoevropskou kampaň na podporu očkování.