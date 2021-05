Babiš povede do sněmovních voleb středočeské ANO

Do Česka dnes večer dorazí první část amerického vojenského konvoje mířící na cvičení NATO v Maďarsku. Na hraniční přechod v Rozvadově na Tachovsku by měli vojáci přijet kolem 20:00. Po dálnici se poté přesunou do Rančířova na Jihlavsku, kde přespí. Druhý den pak vyrazí do Břeclavi, kde Českou republiku opustí.