Babiš přiznal, že pandemický plán aktualizován není

Základní školy na Vysočině přivítaly rozhodnutí vlády, že se od 10. května k prezenční výuce rotačně vrátí i druhý stupeň. Zásobu antigenních testů mají asi na dva týdny. Možnost použití PCR testů, na které by stát přispíval, budou zřizovatelé zvažovat. Někteří to ale vnímají jako snahu sejmout odpovědnost za testování ze státu. ČTK to řekli představitelé radnic a ředitelé škol.