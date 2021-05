Babiš prý neumí vyhodnotit roli Benešové v Zemanově rezignaci

Zeman označil tlaky ze strany Benešové za hlavní důvod svého odchodu. "Neumím vyhodnotit, jak významnou roli v jeho odchodu sehrál vztah s paní ministryní. Sám ale připustil, že o svém konci ve funkci přemýšlel už delší dobu, a když minulý rok podal kandidaturu na soudce evropského soudu ve Štrasburku, už tak částečně naznačil, že po 10 letech asi hledá nové výzvy," napsal ČTK Babiš. Zeman loni neuspěl ve výběrovém řízení na soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP).

Nejvyšší státní zástupce v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše v případu dotaci na farmu Čapí hnízdo, řízení podle něj bylo zastaveno nezákonně a předčasně.

Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by jako součást Agrofertu farma neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů. Policejní vyšetřování se chýlí ke konci, obvinění se nyní mají seznámit se spisem.