Babiš rozhodne o osudu ministra Arenbergera ve středu

Litevské úřady zakázaly létat přes Bělorusko letadlům, míří do Litvy či opačným směrem. Uvedla to agentura Interfax s tím, že zákaz začne platit od úterý 25. května. Litevská vláda podle agentury přijala toto rozhodnutí poté, co běloruské úřady v neděli přinutily letoun irských aerolinek Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku, aby mohly zadržet opozičního novináře, nacházejícího se na palubě.