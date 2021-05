Babiš tvrdí, že kauza je umělá a nic neprovedl. Věří v justici

"Mě už to ani nepřekvapuje, ani to, že se tato věc objeví vždy před volbami. Jde o zcela účelovou a uměle vytvořenou pseudokauzu, která je stará 14 let a vyšetřování se táhne pět let. A už jednou byla státním zástupcem zastavena. Můj postoj k ní je nadále stále stejný. Nikdy se nic nezákonného nestalo a veškerá nesmyslná obvinění odmítám. Zároveň stále věřím, že náš justiční systém je spravedlivý a v této věci se to, doufám, ukáže," napsal Babiš.

Návrhem se nyní bude zabývat dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch, může podat obžalobu, ale i zastavit trestní stíhání nebo věc vyřídit jinak.

Spisový materiál, jak ho policie státnímu zástupci dodala, má rozsah čítající přes 34.000 listů. Státní zástupce se jím bude nyní zabývat, aby mohl rozhodnout, zda ve věci podá obžalobu, zastaví trestní stíhání či vyřídí věc jinak. Obhájci obou obviněných Josef a Michael Bartončíkovi se byli minulý týden v budově pražské policie seznámit s policejním spisem, následně Josef Bartončík avizoval, že policii navrhne další důkazy. Pokud ale policie nepovažuje návrhy obhájců na doplnění vyšetřování za nutné, může je odmítnout.

Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by jako součást Agrofertu farma neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů.