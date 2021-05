Barcelona, Real Madrid a Juventus stále v ohrožení. Superligu neopustily a hrozí jim tak vyřazení z Ligy mistrů

Bez trestu však nevyjdou ani ty kluby, které po 48 hodinách od vzniku Superligy tento projekt opustily. Na rozdíl od zmíněné trojice velkoklubů však tito již bývalí účastníci vyváznou pouze s finanční pokutou ze strany UEFA. Ta jim má totiž zkrátit o pět procent příjmy z příští sezóny a kromě toho se těchto devět klubů musí složit na 15 milionů eur (v přepočtu 385 milionů korun), které mají zamířit následně na rozvoj hry mládeže a amatérů. V případě, že by se uskutečnil nějaký návrat již odstoupivšího klubu do Superligy, tak takovému hrozí už pokuta ve výši 100 milionů eur.

Připomeňme, že na začátku projektu Superligy, který okamžitě vyvolal ve fotbalovém světě bouři nevole, bylo celkem 12 účastnických velkoklubů, ovšem po následném odstoupení devíti z nich (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Atlético Madrid, AC Milán a Inter Milán), tedy v současnosti tvoří Superligu již zmiňované tři velkokluby.

Co se týče již odstoupivších klubů ze Superligy, tak ty už se domluvily s UEFA na návratu do systému soutěží pod její hlavičkou, tedy do Ligy mistrů, Evropské ligy a Evropské konferenční ligy. "Uvědomily si rychle svou chybu a udělaly potřebné kroky k tomu, aby se znovu zařadily do evropského fotbalu,“ řekl k tomu prezident UEFA Aleksander Čeferin.

Trio Barcelona, Real Madrid a Juventus Turín pak čeká disciplinární řízení a sám Čeferin znovu opakoval, že pro ně může být ve hře i trest v podobě vyřazení z Ligy mistrů. "UEFA si vyhrazuje právo na adekvátní postup proti těmto klubům, které se dosud nezřekly takzvané Superligy," dodal Čeferin.