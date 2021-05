Běloruský soud odsoudil 14 účastníků loňských protivládních protestů

Termín "chemie" se datuje do konce 40. let minulého století, kdy někteří odsouzení pracovali v průmyslu, zejména v chemických závodech, a žili ve zvláštních ubytovnách. V dnešní době tento trest znamená, že odsouzenec bydlí na ubytovně a pracuje buď ve svém běžném zaměstnání, anebo v nějakém státním zařízení, podotýká RFE/RL.

Těchto sedm lidí si dnes nakonec vyslechlo trest ve výši od 18 měsíců do dvou let. Dalších šest Bělorusů odešlo od soudu s trestem, jenž se podobá podmínce, rovněž v délce 18 měsíců až dvou let. Kromě toho jednoho ruského občana soud poslal na rok do vězení.

Odsouzení se 13. září loňského roku přidali k protivládním protestům v Brestu, při kterých zpívali písně, tančili, dokud nedorazilo vodní dělo, píše Tut.by s tím, že posléze začaly bezpečnostní složky zatýkat účastníky demonstrace. Podle vyšetřovatelů protest zablokoval křižovatku a narušil dopravu. Prokuratura tvrdí, že kvůli demonstrantům zaznamenala flotila trolejbusů škody ve výši přes 619 běloruských rublů a 55 kopějek (více než 5000 korun) a autobusy za 40 rublů a 37 kopějek (přes 330 korun), uvedla agentura TASS. Kromě toho se musely na čas zavřít tři stánky a restaurace rychlého občerstvení.

Kvůli těmto protestům prokuratura v Brestu podle serveru Tut.by obžalovala zhruba 100 lidí a soud je soudí ve skupinách. K dnešnímu dni vynesl verdikt nad 18 obyvateli města, z nichž všichni byli odsouzeni k podobným trestům jako dnešní skupina. Soudy s účastníky protivládních protestů se odehrávají i v jiných běloruských městech. Například ve čtvrtek soud v Minsku odsoudil ke třem letům otevřeného vězení protestujícího, kterého prokuratura obvinila z poničení bezpečnostní kamery na zdi detenčního zařízení v metropoli během protivládních protestů v říjnu.

Masové demonstrace vypukly v Bělorusku po prezidentských volbách z loňského srpna, v nichž podle oficiálních výsledků opět zvítězil autoritářský vládce země Alexandr Lukašenko. Ten zemi vede tvrdou rukou od roku 1994. Opozice a také některé západní země považují oznámený výsledek voleb za zmanipulovaný. Lukašenko volební podvody odmítá a z podpory protestů viní Západ. Policie proti demonstrujícím tvrdě zasahovala a přes 34.000 lidí zatkla. Ochránci lidských práv hovořili o hromadném zatýkání, zastrašování a mučení protestujících. Několik demonstrantů v povolebním násilí zemřelo, podotklo rádio RFE/RL. Protesty, kterých se zpočátku účastnily statisíce lidí, od té doby zeslábly.

Deset běloruských opozičních aktivistů tento týden požádalo německou prokuraturu o trestní stíhání Lukašenka a náčelníků bezpečnostních složek kvůli "systematickému mučení" odpůrců režimu. Prezident je dnes označil za "dědice fašismu", kteří nemají právo ho soudit. "Jsou to dědici generací, které rozpoutaly tuto válku," nechal se podle agentury Reuters slyšet dva dny před výročím, kdy si Bělorusko připomene vítězství SSSR nad nacistickým Německem.