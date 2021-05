Běloruský soud poslal do vězení čtyři spolupracovníky Cichanouské

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se styděl za to, jakým způsobem dnešní jednání Sněmovny probíhalo, a za způsob komunikace. Novinářům to řekl poté, co poslanci nedokončili debatu o zrušené cestě vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. Zeman byl na jednání pozván, ke slovu se ale nedostal.