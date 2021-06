Benešová se ve středu sejde s vrchními zástupci kvůli nástupci Pavla Zemana

Jasno v nástupci za Pavla Zemana, který rezignaci na funkci nejvyššího státního zástupce oznámil 14. května, by chtěla Benešová mít do 30. června. To je také datum, ke kterému Zeman rezignaci podal. Mezi důvody svého rozhodnutí uvedl i tlaky ze strany ministryně spravedlnosti.

"Chtěla bych to předložit vládě, protože to nejde, aby se to táhlo, až se zvolí nová vláda, protože to by mohlo být třeba i několik měsíců po volbách. A ten útvar by nefungoval, tam máte podávání dovolání, pak je tam kárná odpovědnost. Nejvyšší státní zástupce by třeba nemohl podat kárnou žalobu, pokud by tam bylo jen pověření," řekla Benešová.

Několik kandidátů má, ale jmenovat je nechtěla. "Nechala jsem si předložit i spisy krajských státních zástupců, abych jim nekřivdila. Dvě jména jsou tam zajímavá," řekla.

Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda.