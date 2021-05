Benzin i nafta za týden mírně zdražily, stojí jako loni koncem zimy

Pohonné hmoty postupně zdražují od poloviny letošního ledna, kdy stál litr Naturalu 95 méně než 28 korun a nafty kolem 27,20 Kč. Nyní je benzin podle údajů CCS nejdražší od loňského února, nafta od poloviny loňského března. Před rokem řidiči za litr Naturalu 95 platili téměř o šest korun méně, u nafty byla cena nižší skoro o čtyři koruny.

"Za růst cen pohonných hmot může dění na komoditních trzích. Aktuálně se barel ropy Brent obchoduje za 68 dolarů. To je přibližně dvojnásobek ceny, za kterou se ropa obchodovala před rokem. Řidičům však v poslední době pomáhá posilující kurz koruny vůči dolaru, který zlevňuje dovoz ze zahraničí do České republiky. To se samozřejmě týká i ropy," uvedl dnes hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Ropný trh je podle něj ovlivňován rostoucí poptávkou po palivech, kterých by se mělo spotřebovávat více s náběhem letní sezony, kdy lidé začnou cestovat na dovolené. "To je doprovázeno rušením restriktivních opatření proti šíření koronaviru, které brzdily hospodářský výkon. Opětovné nastartování ekonomického růstu bude zvyšovat nároky na spotřebu ropy," dodal Křeček.

Analytik Purple Trading Štěpán Hájek upozornil, že v Česku lze sice pozorovat mírné zdražování cen benzinu a nafty, ale ve střední Evropě jde o jedno z nejpomalejších zdražování vůbec. "Děkovat můžeme silné české koruně, která na páru s americkým dolarem překonala tříletá minima a už se obchoduje za méně jak 21 korun za dolar," uvedl. "Začátek léta by tak měl přinést z pohledu cen pohonných hmot spíše stagnaci nebo mírný pokles," dodal.

"Pohonné hmoty budou v příštím týdnu cenově stagnovat," potvrdil hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Uvedl, že například cesta do Chorvatska se ale letos v létě Čechům prodraží, zejména v porovnání s loňským létem. "Jen za pohonné hmoty dají Češi při cestě do Chorvatska a zpět letos v létě nejpravděpodobněji průměrně bezmála 3400 korun, podobně jako v roce 2019. Loni je přitom ty samé výdaje vyšly jen na přibližně 3000 korun," dodal. V úvahu bral cestu Praha - Split se spotřebou pět litrů na 100 kilometrů a cenový průměr benzinu a nafty.

Nejlevněji lze nyní benzin koupit v Moravskoslezském kraji, kde je litr průměrně za 31,72 Kč. Nafta stojí nejméně v Jihočeském kraji v průměru za 29,52 Kč/l. Naopak nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze, kde je benzin průměrně za 32,78 Kč/l a nafta za 30,54 Kč/l.