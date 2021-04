Bezdomovci dostanou zdarma antigenní testy

Lidé v karanténě či izolaci by mohli bonus k nemocenské dostávat do konce června

Příspěvek k nemocenské by mohli lidé v koronavirové karanténě nebo izolaci dostávat do konce června. Vláda to dnes schválila, uvedla na twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Na bonus mají nárok lidé, kteří šli do karantény a izolace po 1. březnu.