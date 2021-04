Biden chce dalších 80 miliard dolarů na financování rodinné politiky

Biden za tímto účelem navrhne zvýšit rozpočet úřadu pro výběr daní IRS na deset let. Dodatečné prostředky by úřadu umožnily omezit daňové úniky, neboť by se mohl zaměřit na audit osob s vysokými příjmy a velkých korporací a dokázal od nich vybrat více daní.

Bidenův plán na podporu amerických rodin by mohl být zveřejněn ještě před jeho středečním projevem v Kongresu, uvedla agentura Reuters. Iniciativa až za 1,5 bilionu dolarů by mohla změnit životy běžných Američanů, kteří se snaží sladit práci s péčí o děti. Podle Bílého domu jsou to právě bohatí a velké korporace, kdo si může dovolit nové programy zaplatit.

Další peníze na prosazení plánů Bidenovy administrativy má do rozpočtu přinést plánované zvýšení sazby daně z příjmu a téměř zdvojnásobení daně z kapitálových zisků u lidí, kteří vydělají přes milion dolarů (21,5 milionu Kč) ročně. Tato zpráva minulý týden přechodně otřásla akciovými trhy.

Bidenův plán na zvýšení rozpočtu IRS by úřadu zvýšil příjmy o dvě třetiny ve srovnání s částkou, jakou disponoval za uplynulých deset let. Podle úředníků by tak razantní zákrok proti snaze vyhýbat se placení daní ze strany bohatých a velkých korporací mohl za deset let státu přinést nejméně 700 miliard dolarů, píše NYT. Prezident Biden, zvolený za Demokratickou stranu, zároveň firmy žádá, aby se podílely také na jeho plánu na podporu infrastruktury za 2,3 bilionu dolarů.

Proti zvyšování daní vystupují opoziční republikáni. Za vlády republikánského prezidenta Donalda Trumpa se firemní daně v roce 2017 snížily.

Diskuse o tom, jak zahladit takzvanou daňovou propast, tedy rozdíl mezi tím, kolik by daňoví poplatníci měli státu každý rok odvést a kolik ve skutečnosti odvádějí, se vedly už za předchozích amerických vlád. Šéf IRS Charles Rettig si tento měsíc ve výboru Senátu stěžoval, že jeho úřad nemá dost peněz, aby se mu dařilo daňové podvodníky odhalovat, čímž státu podle něj ročně utíká bilion dolarů.