Biden zrušil Trumpovo nařízení o pojištění pro nově příchozí migranty

Šéf Bílého domu zároveň odvolal řadu dalších Trumpových plánů, včetně zřízení parku se sochami významných postav amerických dějin či nařízení o nejvyšších možných trestech za ničení národních památníků a soch.

Trump vydal v říjnu 2019 prohlášení, v němž požadoval, aby všichni potenciální imigranti doložili, že mají americké zdravotní pojištění nebo dostatek peněz na zaplacení "rozumně předvídatelných nákladů na lékařskou péči" do 30 dnů od vstupu do USA. Federální soudce vyhlášku zablokoval měsíc předtím, než nabyla platnosti. Odvolací soud ale v prosinci 2020 rozhodl, že Trumpovo nařízení bylo v souladu s kompetencemi prezidenta.

Biden nastoupil do funkce v lednu letošního roku a podle ochránců práv nařízení nikdy nevešlo do praxe. Pokud by se tak stalo, tak by podle nich znemožnilo vstup do USA až dvěma třetinám legálních imigrantů, píše Reuters.

"Má administrativa se zavázala rozšířit přístup ke kvalitní a dostupné zdravotní péči," uvedl Biden při odvolání Trumpova nařízení. Doplnil, že tohoto cíle lze dosáhnout, aniž by se omezoval vstup do USA lidem, kteří se chtějí přistěhovat legálně, ale nemají moc peněz nebo si nezakoupili zdravotní pojištění z omezeného seznamu.

Biden v pátek zrušil také řadu dalších Trumpových rozhodnutí, která se týkala sociálních sítí, trestu za ničení národních památníků a soch či plánu postavit park se sochami známých postav amerických dějin.

Zrušeno bylo mimo jiné nařízení z května 2020, které požadovalo, aby ministerstvo spravedlnosti a Federální obchodní komise (FTC) vyšetřovaly společnosti provozující sociální sítě kvůli označování nebo odstraňování příspěvků nebo celých účtů. Podle Trumpa v těchto případech šlo o omezování svobody projevu. Nařízení vydal předtím, než mu Facebook a Twitter zablokovaly účty po lednových výtržnostech v Kapitolu.

Biden nově zrušil také Trumpovo prosincové nařízení opatřit veškerou americkou zahraniční humanitární pomoc logem, jež "ztělesňuje hodnoty a velkorysost amerického lidu".

Zrušil rovněž Trumpovo červnové nařízení ukládající federální vládě, aby "stíhala v maximálním rozsahu povoleném federálním zákonem" vandalství a ničení soch na federálních pozemcích. Nařízení bylo reakcí na ničení soch - zejména těch souvisejících s Konfederací, která během americké občanské války hájila zachování otroctví - při celostátních protestech proti rasismu a policejní brutalitě po zabití černocha George Floyda při zatýkání.

Zároveň Biden zrušil Trumpův plán postavit Národní zahradu amerických hrdinů, kde se měly nacházet sochy známých postav amerických dějin. Trump tam kromě jiných chtěl mít sochy zpěvačky Whitney Houstonové, bojovnice proti otroctví Harriet Tubmanové, basketbalisty Kobeho Bryanta, soudce nejvyššího soudu Antonina Scalii či kazatele Billyho Grahama. Projekt nebyl financován Kongresem a nebyla vybrána lokalita.