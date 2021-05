Bill a Melinda Gatesovi se po 27 letech rozvádí

KOMENTÁŘ - Když zazní A, mělo by zaznít i B. V případě ivermektinu je to ale problém, některá média a vyznavači údajných pozitivních účinků léku na covid-19 totiž slyší a píší pouze to, co chtějí. A na to, že podíl ve firmě, která si ivermektin nechala patentovat a použila ho k léčbě říční slepoty u lidí, má dezinformátory "milovaný" Bill Gates, nebo na fakt, že společnost Merck & Co. kooperuje s výrobci vakcín, raději neupozorní. Stojí za tím snad obavy, že by mohl být konspiračními teoretiky odmítán?