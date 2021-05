Blíží se senzace? Do Česka by mohl zamířit gólman z prestižní soutěže, zájem má Slavia

Protože pražská Slavia zaujala nejeden evropský klub a skauty svou cestou v Evropské lize, ve které se dostala až do čtvrtfinále, kde nakonec nestačila na londýnský Arsenal, je logické, že podle všeho po sezóně přijde veliký exodus několika slávistů z Edenu. V této souvislosti se hovoří především o Peteru Olayinkovi, Abdallahu Simovi, Nicu Stanciuovi a Ondřeji Kolářovi. Hlavně o posledně jmenovaného je v Evropě veliký zájem už delší dobu a je tak u něj veliká pravděpodobnost, že po této sezóně konečně vyzkouší zahraniční angažmá.

Připomeňme, že Slavia má v kádru na soupisce mezi brankáři ještě napsaná jména jako Přemysl Kovář (35 let), Jan Stejskal (24 let) a také Matyáš Vágner (18 let). Kromě toho je ještě na hostování v druholigové Vlašimi Jakub Markovič. Možná i proto, že se mezi dalšími brankáři Slavie aktuálně nachází jeden veterán a jinak mladíci s nevalným počtem startů, se začal realizační tým zajímat o osmadvacetiletou oporu bundesligového Bielefeldu Stefana Ortegu. „Je pravda, že se o brankářské pozici s trenéry bavíme a ještě bavit budeme. Máme několik variant jak v Čechách, tak i v zahraničí," prozradil pro iDnes.cz Jiří Bílek, slávistický sportovní ředitel.

Co se týče německého Bielefeldu, ten se aktuálně nachází na 15. místě bundesligové tabulky, přičemž na první sestupovou pozici má náskok pouze jednoho bodu a brankář Stefan Ortega se tak snaží svými výkony Bielefeld v německé elitní fotbalové soutěži udržet.

Slavia se však nekouká jen za hranice. Podle zákulisních informací se ještě zajímá o libereckého gólmana Filipa Nguyena, o jehož služby se vršovický klub zajímal již v minulosti, nebo třeba také o Aleše Mandouse působícího v Olomouci.