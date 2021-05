Boj proti byrokratické hydře, aneb Když státní správa nedělá, za co ji platíme

Právo, daně, účetnictví, Covid programy, legislativní změny, nové zákony a předpisy. Vše potřebné pro živnostníky a podnikatele na jenom místě? Jednoduše, zdarma, v uživatelsky komfortním a bezpečném prostředí? Takové podmínky nám neposkytuje stát, ač by měl, ale nová Podnikatelská poradna Podnikatelských odborů.

Podnikatelská poradna vznikla už na jaře 2020, jako reakce na nečinnost státu, který se v době pandemie zasekl. Podnikatelské odbory spustily svou Poradnu podnikatelům navzdory nebo právě proto, že ministři chaoticky měnili podmínky ze dne na den. Museli jsme podat pomocnou ruku malým podnikatelům a živnostníkům, kteří se neorientovali v komplikovaných žádostech, které si vzájemně odporovaly. Začali jsme navzdory nepřehledné změti podmínek rozesetých na mnoha webových stránkách rozličných institucí, navzdory zmateným úředníkům, kteří netušili, co platilo včera a co platí dnes. Podnikatelská poradna vznikla proto, že nám stát a jeho úředníci neuměli nebo nechtěli pomoci.

Za rok 2020 jsme v Podnikatelské poradně odpověděli na více než tisíc konkrétních dotazů. Často jsme byli pro poškozené živnostníky a podnikatele prvním a jediným záchytným bodem. Rychle jsme identifikovali nedostatky a chyby podpůrných programů a opatření, či jsme odhalili celé skupiny, které na pomoc od státu nedosáhly, propadly vládním sítem, anebo byly z podpory nesmyslně vyloučeny. S těmito informacemi se nám pak často podařilo u vlády prosadit změny ve prospěch malých podnikatelů a živnostníků.

Poradna brání malé podnikání proti nepřátelství vlády

Naše poradenská práce pomohla podnikání jako celku, pomohli jsme různým oborům a dokázali jsme přímo pomoci i konkrétním podnikatelům a živnostníkům. Často jsme museli ve prospěch odpovědi na jediný dotaz oslovit několik ministerstev či úřadů, tak komplikované prostředí vláda nastavila. Mnohdy jsme my poskytli i státním úředníkům odpovědi na otázky, které sami zodpovědět neuměli, protože jim jejich nadřízení nedali dostatek informací. Byla to práce nenápadná, odehrávající se na pozadí, ne na očích, ale o to důležitější a nezbytná. Všem lidem z Podnikatelských odborů, kteří se na tom podíleli, patří velký dík.

Nápor práce na naši poradnu byl takový, že jsme se rozhodli vytvořit IT řešení, aby její práce byla efektivnější a mohli jsme poskytnout službu a pomoc většímu počtu podnikatelů a živnostníků. Nová podoba Podnikatelské poradny není jen prostým upgradem toho, co vzniklo 1. dubna 2020. Nový kabát znamená více služeb, větší přehlednost a příchod dalších renomovaných odborníků z daňové, účetní, právní nebo mzdové oblasti. Cílem je zrychlit a zjednodušit proces odpovědí a udržet při tom vysoko nastavenou laťku jejich kvality. A pro tazatele, pro podnikatele a živnostníky jsou služby naší Podnikatelské poradny zdarma.

Nová Podnikatelská poradna vznikla bez dotací a bez milodarů od státu. Vznikla jako iniciativa Podnikatelských odborů, kterou finančně podpořily dvě stovky živnostníků a podnikatelů svými dary. Odpovědi našich poradců, nezávislých odborníků, tak nejsou poplatné zájmům státní moci, úřadům a jejich, mnohdy mylnému, výkladu složitých předpisů a práva. Odráží naopak reálný stav věcí s cílem pomoci v boji proti rozrůstající se byrokratické hydře a bránit malé podnikání proti zjevnému nepřátelství státu a vlády.

Dobrá rada je nad zlato, ale nejkratší a nejlepší odpovědí je čin. Právě takovým činem je nová podnikatelská poradna.

Radomil Bábek, autor je předsedou výboru Podnikatelských odborů