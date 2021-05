Boje v Gaze nepřežilo podle nové bilance 243 Palestinců

Stále více mladých Britů si myslí, že by jejich země neměla být nadále monarchií, a uvítali by volenou hlavu státu. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu britské společnosti YouGov, o kterém informovala agentura Reuters. Zatímco před dvěma lety si více Britů od 18 do 24 let přálo krále nebo královnu než prezidenta, nyní je poměr preferencí opačný. Ani jeden z názorů ale nemá nadpoloviční většinu. Královna a monarchie mají větší podporu u starších věkových skupin.