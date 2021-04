Brazilský institut vyrábí svou vakcínu, ačkoliv nemá povolené klinické studie

Řada brazilských měst musela tento týden pozastavit očkování druhou dávkou čínské vakcíny CoronaVac, protože jí je v zemi nedostatek. Podle místních médií je to kvůli zpožděným dodávkám materiálu z Číny.

Vakcínu CoronaVac vyrábí také institut Butantan, který je jedním z největších výzkumných imunologických ústavů v Latinské Americe a spadá pod ministerstvo zdravotnictví brazilského státu Sao Paulo. Jeho guvernér Joao Doria má dlouhodobý spor s prezidentem Jairem Bolsonarem kvůli protikoronavirovým opatřením i kvůli vakcínám. Bolsonaro odmítá lockdowny, opakovaně kritizoval čínské vakcíny a liknavě se stavěl i k samotnému očkování proti této nemoci, kterou dlouhodobě zlehčuje.

"Butantan začíná vyrábět první šarži milionu vakcín Butanvac, které budou vytvářeny zcela z našich zdrojů bez nutnosti dovážet materiál ze zahraničí," informoval novináře guvernér nejlidnatějšího brazilského státu. "Vakcínu budeme dodávat našemu lidu poté, co dostane povolení Anvisy, což by mělo být ve druhém pololetí," uvedl Doria s odkazem na brazilskou lékovou agentury. Dodal, že do poloviny června by měl institut vyrobit 18 miliónů dávek.

V Brazílii se vyrábí také vakcína britsko-švédské firmy AstraZeneca, kterou vyrábí výzkumný ústav FioCruz, spadající pod federální vládu.

Brazílie, která má na 212 milionů obyvatel, zatím naočkovala oběma dávkami proti covidu-19 na 14,6 milionu lidí. Nejméně jednu dávku dostalo 30,7 milionu obyvatel (14,5 procenta populace).

Epidemická situace v Brazílii se v posledních dvou týdnech mírně zlepšila, stále je ale alarmující. Za posledních sedm dní tam přibylo v průměru na 55.000 nákaz denně a asi 2500 úmrtí spojených s covidem-19. Za poslední den evidují tamní úřady 79.726 nákaz a 3163 úmrtí s covidem-19. Od počátku pandemie před více než rokem se v této největší latinskoamerické zemi potvrdilo 14,5 milionu nákaz koronavirem SARS-CoV-2 a 398.185 úmrtí spojených s nákazou. V počtu dosud zaznamenaných nákaz je Brazílie po USA a Indii třetí na světě, v úmrtích s covidem je po USA druhá.

Nejhorší měsíc pandemie zažila Brazílie letos v březnu, kdy se místní nemocnice dostaly na pokraj kolapsu. Příčinou letošní horší epidemické situace v zemi byly dvě brazilské mutace koronaviru označované jako P.1 a P.2, které jsou více nakažlivé.