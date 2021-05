Bolsonaro chce dekretem zakázat vyhlašování lockdownů

"Nikdo neví, zda (tento koronavirus) vznikl v laboratoři, či zda pandemii vyvolal člověk, který snědl neadekvátní zvíře," citovala Bolsonara místní média. "Možná čelíme nové válce. Která země nyní eviduje nejvyšší růst HDP?" zeptal se brazilský prezident s jasným odkazem na Čínu, jejíž ekonomika loni vzrostla navzdory pandemii o 2,3 procenta. Tento růst byl sice nejslabší za poslední čtyři dekády, i tak byla ale Čína jedinou velkou ekonomikou, která rostla i za pandemie.

Bolsonaro proslul odmítáním opatření proti šíření koronaviru, která přijímali guvernéři jednotlivých brazilských států. Podle prezidenta tím poškodili ekonomiku a zhoršili životní úroveň obyvatel. "V ulicích začínají žádat vládu, aby vydala dekret. A jestliže ho vydám, tak se bude plnit. Žádný soud ho nebude moci zrušit," prohlásil ve středu brazilský krajně pravicový prezident, který v minulosti pozitivně hodnotil některé bývalé diktatury v regionu. Podle něj soud nebude moci jeho dekret napadnout, protože se v něm odvolá na ústavní právo volného pohybu, vyznání i právo na práci.

Brazilský prezident také kritizoval práci parlamentní vyšetřovací komise (CPI), která zkoumá postup vlády v této pandemii. Podle něj mimo jiné zpochybnila jeho podporu používání antimalarika chlorochinu proti covidu-19 možná i proto, že by to byl levný přípravek a velké farmaceutické firmy by tak měly nižší zisky při prodeji jiných látek. Účinek chlorochinu proti covidu ale není vědecky prokázán. Bolsonarova veřejná podpora toho antimalarika jako léku proti covidu-19 byla i jedním z důvodů, proč loni v květnu podal demisi ministr zdravotnictví Nelson Teich. Ten vypovídal tento týden před CPI, kde také řekl, že neměl "volnou ruku" při rozhodování v čele rezortu. Brazílie má od počátku pandemie nyní už čtvrtého ministra zdravotnictví.

V Brazílii, která má asi 211 milionů obyvatel, se od počátku pandemie potvrdilo na 14,9 milionu nákaz koronavirem, což je po USA a Indii třetí nejvyšší počet na světě. Brazilská vláda rovněž eviduje 414.400 úmrtí v souvislosti s nákazou, to je po USA druhý nejvyšší údaj na světě. Vakcín proti covidu-19 aplikovali v Brazílii zatím na 50,4 milionu dávek, z toho 17 milionů lidí dostalo obě potřebné dávky.

I Brazílie se potýká s nedostatkem vakcín proti covidu-19 a tamní lékový regulátor Anvisa si proto vysloužil kritiku od některých samospráv, že ještě neschválil ruskou vakcínu Sputnik V. Anvisa se hájí tím, že už schválila v zemi pět vakcín a že Sputnik zatím nemohla povolit kvůli nedostatku údajů od jeho výrobce.