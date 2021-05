Británie je na počátku třetí vlny epidemie, domnívají se odborníci

"Je tu exponenciální růst počtu nových případů a nejméně tři čtvrtiny z nich jsou nová (indická) varianta," uvedl v pořadu stanice BBC mikrobiolog a vládní poradce Ravi Gupta, podle kterého lze vysledovat náznaky třetí vlny.

"Než se projeví, bude to pravděpodobně trvat déle než u předchozích vln, protože máme vysoký podíl naočkované populace," řekl Gupta. "Proto tu může být nějaký falešný pocit bezpečí, toho se obáváme," dodal odborník.

Před nedodržováním pravidel dnes, kdy je v Británii svátek, varovali podle stanice Sky News i další odborníci. Již o víkendu britské pláže, parky a další veřejná místa navštívily miliony lidí a očekává se, že dnešní den, který může být podle Sky News zatím letošní nejteplejší, vyláká další davy.

"Viděli jsme, jak tu bylo o víkendu rušno, a tak to má u přímořského letoviska vypadat - lidé si užívají, dávají si na pláži zmrzlinu," uvedl šéf pobřežního zábavního parku v severoanglickém Blackpoolu.

"Máme dvě možnosti. Buď se nám to vymkne z rukou jako před Vánoci, což by bylo velmi vážné a museli bychom zavést další restrikce, nebo šíření možná zabráníme. Ale to znamená, že všichni musí být opatrní," uvedla další členka vládního poradního týmu Susan Michieová.

Británie v neděli zaregistrovala 3200 nových případů nákazy. Denní bilance infikovaných jsou ve zhruba 67milionové zemi i přes mírný nárůst dlouhodobě hluboko po maximem z poloviny letošního ledna, kdy nově nakažených za den bylo až 70.000. V zemi jsou alespoň jednou dávkou naočkovány téměř dvě třetiny dospělé populace, bezmála polovina dostala dávky obě.

Pomalu stoupající křivka denních přírůstků infekce však může ohrozit plán britské vlády na další uvolnění restrikcí, kterého se mají Britové dočkat 21. června. Zda se v zemi skutečně omezení uvolní, chce Johnsonů kabinet rozhodnout 14. června.