Británie nemá poprvé od července žádného mrtvého s koronavirem

Lidé mají zájem o PCR testy na covid-19, které by ode dneška měli mít dvakrát do měsíce zdarma bez nutnosti žádanky od lékaře. Některá odběrová místa ale zatím tuto možnost nenabízejí, stěžují si na to, že k tomu ministerstvo nevydalo plnohodnotnou metodiku a že neměla dost času na zapracování změn. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje. Na PCR testy zdarma bez žádanky se mohou lidé objednat do některých nemocnic.