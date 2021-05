Britové v čele s gólmanem Brownsem trápili Slováky až do konce, nakonec ale prohráli 1:2

Svěřenci kanadského kouče Craiga Ramseyho vstoupili do duelu s Británií očekávaným způsobem. Po pouhých 25 odehraných vteřinách hry se totiž trefil a skóre tak otevřel Hrivík po Lantošiho přihrávce, 1:0 pro Slováky. Pokud však někdo čekal, že bude ze strany Slováků pokračovat gólový ohňostroj, byl nakonec na omylu. Žádný se totiž nekonal a to především díky výtečně chytajícímu britskému gólmanovi Benu Brownsovi. Ten vychytal v první třetině dalších šestnáct střeleckých pokusů. To Britové se do zakončení moc nedostali, na gólmana Konráda vyslali v úvodní dvacetiminutovce jen dvě střely, ovšem i to nakonec stačilo k tomu, aby si olomoucký brankář přivodil zdravotní potíže s pravou nohou a odstoupil tak předčasně ze zápasu.

Do druhé třetiny tak tedy Slováci nastoupili už s brankářem Hudáčkem, jenže ten nebude vzpomínat na svůj vstup do tohoto utkání nejlépe. Už po 123 vteřinách na ledě totiž inkasoval, když ho překonal svým druhým gólem na turnaji pohotově dorážející Kirk, 1:1. Ve 25. minutě skóroval ale Lantoši po střele z kruhu krátce po vhazování. Jeho střela zamířila přesně do horního růžku, 2:1 pro Slovensko. A stejně jako v úvodní třetině i v této dalších šestnáct ran britský brankář za svá záda nepustil. Slovenský brankář Hudáček pak měl co dělat při britské přesilovce, ani tehdy nepadl další gól utkání, stejně jako ho pak na druhé straně nedal Sukel´.

Blízko k vyrovnávací brance měli pak Britové ve třetí třetině, konkrétně Connolly se snažil dorazit kotouč do odkryté klece, ale k puku se nakonec po nepřehledné situaci v brankovišti nedostal. Protože gólman Browns nadále předváděl skvělé výkony, mohli pomýšlet Ostrované na vyrovnávací branku až do konce zápasu a proto tak sáhli i ke hře bez brankáře. Vše ale zůstalo jen u výsledku 2:1 pro Slováky.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (23.5.2021):

SKUPINA A:

Velká Británie - Slovensko 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 23. Kirk (Perlini, Richardson) - 1. Hrivík (Lantoši), 25. Lantoši (Cehlárik)