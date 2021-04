Britská rozvědka MI6 hledá nového Q, šéfa techniky pro špiony

Americké biotechnologické společnosti Gilead Sciences Inc. vzrostl v prvním čtvrtletí zisk o 11,7 procenta na 1,72 miliardy USD (36,7 miliardy Kč). Hospodaření podpořil vyšší prodej antivirotika remdesivir používaného k léčbě covidu-19, prodej hlavních léků na HIV a žloutenku C však kvůli pandemii klesl. Oznámila to společnost v noci na dnešek.