Britská vláda jedná s UEFA o přesunu finále Ligy mistrů. Místo Turecka by se mohlo hrát v Anglii

To vše se děje především proto, že aktuální koronavirová situace v Turecku, kde se má podle původního plánu finále uskutečnit, není nejlepší a země tak byla zapsána na seznam zemí, po jejichž návštěvě musejí Britové po návratu domů do desetidenní karantény. Tento problém by pochopitelně po případném přesunu finále do Anglie zmizel, navíc pak pro přesun do Anglie hovoří i ten fakt, že finále si zahrají dva anglické kluby a to Manchester City a Chelsea.

Již ve čtvrtek se tedy nechal anglický klub Aston Villa slyšet, že by se mohlo finále Ligy mistrů uskutečnit na jeho hřišti. Nyní to vypadá, že by se k tomu mohlo schylovat, neboť se o tomto tématu začalo výrazněji mluvit i v britské politice. „Obávám se, že musíme Turecko dát na červený seznam, to znamená, že fanoušci by neměli cestovat do Turecka. Fotbalová Asociace vede jednání s UEFA. Jsme velmi otevření myšlence hostit finále, ale konečné rozhodnutí je na UEFA," potvrdil konkrétně britský ministr dopravy Grant Shapps.

„Velká Británie již samozřejmě má za sebou úspěšné pořádání zápasů s diváky. Mluvil jsem o všem se státním tajemníkem pro kulturní média a sport a jsme velmi otevření myšlence letošního finále Ligy mistrů na Ostrovech," pokračoval politik.

Připomeňme, že v současnosti je v Turecku vyhlášen kvůli tamní neuspokojivé koronavirové situaci nouzový stav.