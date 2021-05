Britští hokejisté se na MS v Rize dočkali prvního bodu. V duelu s Dánskem prohráli až po prodloužení

O překvapení na tomto světovém šampionátu skutečně není nouze, a proto snad už ani nebylo překvapením, když se jako první dostali do vedení v tomto zápase Britové a to už po třech minutách hry. Tehdy se radovali po dalekonosném zakončení O´Connora, které zapadlo do horního růžku dánské svatyně, kterou opět hájil Dahm. Seveřané se snažili co nejrychleji zareagovat a všechny síly vrhly do útočení. Jenže poznali kvality britského gólmana Brownse, který na sebe upozornil už svými zákroky v předchozím duelu se Slovenskem. Nakonec se ale Dánsko přeci jenom vyrovnání v první třetině dočkali, konkrétně v 11. minutě, kdy britského muže s maskou překonal Jakobsen, 1:1. O dvě minuty později bylo navíc na dánské straně ještě veseleji. Ve své první přesilovce se rozhodl vystřelit Nicklas Jensen, jehož střela byla tečována tak, až zapadla Bownseova záda, 2:1 pro Dánsko. Mimochodem, pro Nicklase Jensena to už byla čtvrtá přesná trefa na tomto mistrovství.

Krátce po návratu na kluziště z kabin, kde mužstva strávila první přestávku, byl blízko k vyrovnání Lake, parádní britská akce hned úvodním buly druhé třetiny ale brankou nakonec neskončila a to především díky neméně parádnímu Dahmově zákroku. Obrovskou příležitost na zvýšení dánského vedení měl pak Boedker, poté se zase podívali k dánské brance Britové, konkrétně Dowd, jehož bekhend taktéž nebyl úspěšný.

Naneštěstí pro Dány gól ve druhé části hry nevstřelili a Seveřanům se branku vstřelit nepodařilo ani ve třetí třetině. Jak šel čas dopředu, Dánové se pak spíše začali stahovat a bránit své jednobrankové vedení, což se jim nakonec vymstilo v 57. minutě, kdy Lake nejenže zmátl bránící Dány, ale navíc přihrál Hammondovi, kterému se už brankáře Dahma překonat podařilo, 2:2. A první bod pro Brity na tomto mistrovství byl tak na světě.

O vítězi tohoto duelu totiž muselo rozhodnout prodloužení, popřípadě samostatné nájezdy. K těm ale nakonec nedošlo, jelikož v prodloužení doplatili Ostrované na svou nedisciplinovanost. Během nastaveného času totiž hráli hned dvakrát v oslabení a tu druhou přesilovku už se Dánům využít podařilo. Svým gólem Markus Lauridsen zastavil časomíru v času 64:35.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (25.5.2021):

SKUPINA A:

Velká Británie - Dánsko 2:3 v prodl. (1:2, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 3. O'Connor (D. Phillips, Dowd), 57. Hammond (Lake) - 11. Jakobsen (Nicklas Jensen, Boedker), 14. Nicklas Jensen (M. Lauridsen, Boedker), 65. M. Lauridsen (Nicklas Jensen)