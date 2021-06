Brno a Příbram by nemusely spadnout do druhé ligy. Ve fotbalovém zákulisí se mluví o změně

Podle předem daných pravidel se počítalo s tím, že by sestoupily poslední tři kluby a nahradil by je pouze vítěz druhé ligy, čímž by se tak nejvyšší tuzemská fotbalová soutěž vrátila k původním šestnácti účastníkům na místo v právě skončivší sezóně osmnácti a tím pádem by tak byla na závěr příští sezóny k vidění opět nadstavba o titul, poháry a sestup. V posledních dnech se ale v tuzemském fotbalovém zákulisí kují pikle, že by i v příštím ročníku hrálo ligu osmnáct mužstev, což by tak znamenalo, že by nahradil Hradec Králové pouze Opavu a Brno spolu s Příbramí by tak hráli i nadále mezi elitou.

Šestnácté Brno, sedmnáctá Příbram a osmnáctá Opava coby sestupující do druhé ligy, ze které by naopak postoupil z první pozice pouze Hradec Králové a liga by se tak vrátila k původnímu formátu šestnácti účastníků. S takovým scénářem se po nedávném konci ročníku 2020/21 počítalo a to na základě pravidel, které byly známé ještě před sezónou.

Nyní alespoň podle dvou zdrojů serveru sport.cz se jedná o variantě, že by i příští sezónu hrálo osmnáct klubů včetně Brna a Příbrami a Hradec Králové by tak nahradil pouze Opavu. „Taková varianta je skutečně ve hře," uvedl zdroj z jednoho ze zainteresovaných účastníků jednání.

Poprvé se nadstavba o titul, poháry a sestup hrála v sezóně 2018/19 poté, co prakticky většina klubů a především ty ze spodních pater ligy, byli proti tomuto novému systému soutěže. V následující sezóně 2019/20 se soutěž kvůli koronavirové pandemii liga skončila po třiceti kolech základní části a nikdo nakonec nesestupoval, naopak nahoru šly z druhé ligy Pardubice a Brno a v následujícím ročníku tak tedy hrálo osmnáct klubů. Obecně ale počítalo s tím, že by mělo jít o výjimku a soutěž by se tak vrátil k 16 týmům.

O tom, jakým systémem se bude tedy hrát nadcházející ročník 2021/22 by se mělo rozhodnout ještě před jeho losováním. Dodejme, že nový ročník by měl odstartovat o víkendu 24. a 25. července.