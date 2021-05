Brno rozdává důchodcům seniorské obálky, pořídilo jich už 50.000

Spočívá v tom, že lidé informace o svém zdraví mají v bytě v obálce umístěné třeba na dveřích nebo na lednici, kde jsou ihned k dispozici záchranářům pro případ náhlého zásahu. Město nyní zavádí i menší verze, kterou mohou lidé nosit v kapse kabátu nebo v peněžence.

"Město Brno nově pořídilo 50.000 malých i velkých seniorských obálek. Formulář prošel změnami, nově je možnost vyplnit údaje o očkování, změnila se grafika a přibyla nová kapesní verze, která může být zdravotníkům užitečná při úrazech nebo jiných zdravotních komplikacích přímo na ulicích. Rozhodli jsme se, že 35.000 obálek budeme distribuovat lidem v očkovacích centrech. Zbývající počet máme volně k dispozici na Odboru zdraví na Dominikánském náměstí 3," uvedl Hladík.

Smyslem seniorské obálky je to, aby záchranářská posádka dostala co nejrychleji informace o zdravotním stavu pacienta, což jí usnadní poskytnutí přednemocniční neodkladné péče. Může obsahovat informace o nemocích, lécích nebo alergiích seniora, ale také kontakty na jeho blízké. Nově se do formuláře vypisují i informace o očkování. Nová miniverze obálky se pak díky rozměrům necelých osm krát deset centimetrů vejde do peněženky nebo kapsy.

Kapesní verze obálek se rozhodla pořídit i městské část Brno-střed. "Oceňuji, že Brno distribuuje obálky v očkovacích centrech, kde se mohou dostat k co nejvíce lidem, kterým pak mohou v kritické chvilce významně posloužit. Nyní míří 20.000 kusů do očkovacího centra na Výstavišti, 10.000 do Vojenské nemocnice a 5000 do Fakultní nemocnice u sv. Anny. Jako městská část Brno-střed jsme pořídili 1000 kapesních verzí obálek. Velké obálky máme také ještě v zásobě, pořizovali jsme je zhruba před rokem. Obě verze si mohou občané vyzvednout na Miniúřadě Brno-střed v ulici Dominikánská 2," uvedla radní pro sociální a zdravotní oblast městské části Brno-střed Marie Jílková (KDU-ČSL).

Seniorská obálka, nebo také I.C.E. karta, je společným projektem Záchranné služby, ministerstva práce a sociálních věcí, krajů a obcí a je určená především seniorům. Pomoci ale může každému bez ohledu na věk, především lidem s chronickým onemocněním nebo lidem žijícím osaměle.