Bulharsko podezírá šest Rusů z výbuchů v bulharských skladech

Gebrevova firma EMKO sdělení Milevové následně kritizovala a podle webu Novinite.bg vyjádřila podezření, zda se prokuratura nesnaží něco zakrýt. Podle Moskvy se Sofia patrně v obviňování Ruska snaží "přetrumfovat" Česko.

Zbrojaři Gebrevovi patřila podle mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat také část munice, která v roce 2014 vybuchla v českém muničním skladu ve Vrběticích. V polovině dubna letošního roku Praha oznámila, že má důvodné podezření, že za výbuchy ve vrbětickém skladu stála ruská vojenská rozvědka GRU.

V posledních deseti letech se v Bulharsku odehrálo několik explozí v muničních skladech a továrnách. Prokuratura ve spolupráci s policií a kontrarozvědkou DANS odhalila shodné rysy u čtyř z nich, uvedla Milevová. Podle ní je jim společné mimo jiné to, že v objektech měl uskladněné zboží zbrojař Gebrev a že zbraně a munice měly být vyvezeny do zemí bývalého Sovětského svazu.

"V žádném z případů nebyla odhalena konkrétní závada či jiná příčina vzniku požáru. Ve všech čtyřech případech mělo zničené zboží směřovat na Ukrajinu a do Gruzie," řekla mluvčí prokuratury s tím, že bulharské úřady z výbuchů podezírají šestici ruských občanů. Gruzie svedla v roce 2008 s Ruskem ozbrojený konflikt o Jižní Osetii, Ukrajina od roku 2014 bojuje na východě země s proruskými separatisty.

Výbuchy ve čtyřech uvedených případech nastaly poté, co se spustil požární poplach a z místa byli evakuováni lidé. Nastražené nálože byly pak odpáleny na dálku, uvedla prokuratura. "Pracovní verze je, že požáry byly založeny proto, aby lidé odešli," citoval mluvčí Milevovou zpravodajský server Dnevnik.bg .

První exploze byla v listopadu 2011 ve skladu Lovni Dol, přičemž Gebrevova munice odtud měla údajně putovat do Gruzie. Další dva podezřelé výbuchy se odehrály v roce 2015 v areálu zbrojního závodu VMZ Sopot v Iganovu, čtvrtý pak v roce 2020 poblíž města Magliž.

Gebrevova společnost EMKO už v předchozích dnech odmítla informace, že její munice a zbraně ve zničených skladech v Bulharsku a v Česku měly na základě nějakých kontraktů mířit na Ukrajinu. Dnes se podle webu Novinite.bg firma v podobném duchu opět ohradila krátce po briefingu Milevové. EMKO mimo jiné odmítla, že by zbraně z jejího skladu zničeného v roce 2011 měly mířit do Gruzie, a prohlásila, že jde o snahu "umýt si ruce".

"Nezakrývá státní zastupitelství něco, co souvisí s činností ruských speciálních služeb v Bulharsku již několik let? A jaké by k tomu byly důvody?“ položila společnost řečnickou otázku. Přitom ujistila, že je připravená v krátké době poskytnout podrobnější informace "o nejnovějších otevřeně nepravdivých a zavádějících obviněních ze strany bulharské prokuratury“. EMKO rovněž připomněla, že její závody a sklady jsou podle vládní vyhlášky strategickými místy s významem pro národní bezpečnost.

O podílu ruské rozvědky na explozích bulharských muničních skladů, kdy v jednom případě zahynulo až 15 lidí, v předchozích dnech informovala investigativní skupina Bellingcat a stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL). Podle té byli í ruští agenti přítomni v Bulharsku v letech 2014 a 2015, tedy v době výbuchů v šesti tamních zbrojních skladech, které se všechny odehrály podle velmi podobného vzoru.

Tři z podezřelých Rusů byli již dříve obviněni, že se v roce 2015 pokusili Gebreva otrávit novičokem, mělo jít o akci připisovanou jednotce GRU označované číslem 29155. Členové této jednotky podle české vlády provedli také útok ve Vrběticích. Podle skupiny Bellingcat se Gebrev do hledáčku ruských tajných služeb dostal pravděpodobně proto, že jeho firma EMKO je jedinou mimo kontrolu Moskvy, která je schopna zajistit dodávky munice pro zbraně sovětské výroby. Bellingcat zatím plně identifikovala deset údajných příslušníků jednotky 29155, z nichž tři se podíleli jak na misi v Česku, tak v Bulharsku.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes sdělil novinářům, že Bulharsko se pokouší přinést ještě větší obvinění, než jaké vůči Rusku vznesla v uplynulých dnech Praha. "Sám ten časový rámec - minulých deset let. Buď bulharská strana nic nevěděla a teprve teď, když si Česko náhle vzpomnělo na události z roku 2014, se rozhodla Čechy přetrumfovat tím, že se ponoří ještě více do historie. Anebo věděli celou dobu, co se děje, ale z nějakého důvodu to nezveřejnili," řekl podle agentury TASS šéf ruské diplomacie.