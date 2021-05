Bulharský prezident Radev rozpustí parlament a vypíše nové volby

V Bulharsku se konaly parlamentní volby 4. dubna, výsledkem je velmi rozdrobený zákonodárný sbor. V sobotu Bulharská socialistická strana (BSP) jako již třetí politické uskupení odmítla sestavit vládu. Pokusy o zformování vlády vzdaly jak středopravá strana Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) odcházejícího předsedy vlády Bojka Borisova, tak protestní hnutí Je takový národ (ITN), v jehož čele stojí televizní moderátor a zpěvák Slavi Trifonov.

"Chápu vaše motivy i motivy vaší strany k vrácení mandátu. Velice oceňuji rozhodnutí BSP nestanout v čele vlády. (..) Bulharsko potřebuje politickou alternativu se silnou vůlí, kterou stávající parlament neposkytl," uvedl prezident Radev v televizním projevu citovaném agenturami.

Bulharsko, podle AFP nejchudší země Evropské unie, zažila za poslední rok četné protesty proti korupci. Premiér Borisov, který je u moci již téměř deset let, ale odmítl podat demisi. Nejistá politická situace by se mohla postavit do cesty snahám Bulharska obnovit ekonomiku, na níž se negativně podepsala pandemie, podotýká Reuters.