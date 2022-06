České e-shopy si zamilovaly výdejní schránky, nadále vznikají nové

Do budoucna by je Knihobot mohl poskytnout i dalším on-line obchodům s použitým zbožím. Společnost to dnes sdělila ČTK.

Nábytkářských řetězec IKEA umožnil vyzvedávání zboží ze samoobslužných schránek loni v červnu. V současné době fungují u jeho obchodních domů v Praze na Zličíně, Černém Mostě a v Brně. "Výdejní boxy si naši zákazníci oblíbili. Jejich průměrná vytíženost se pohybuje kolem 75 procent. Nejvíce je zákazníci využívají na Černém Mostě, kde se vytíženost blíží 100 procentům. Proto zde chceme kapacity navýšit a také máme v plánu zprovoznit výdejní boxy i u našeho obchodního domu v Ostravě," uvedla manažerka projektu z oddělení logistiky IKEA ČR Jana Jakubcová.

Objednávat zboží do výdejních schránek umožňuje také on-line lékárna Pilulka, v ČR jich provozuje 28 a další na Slovensku. "Zájem o vyzvedávání z boxů postupně přibývá. Je to dáno třeba tím, že některým zákazníkům vyhovuje spíš flexibilní doručení a podle toho se jim snažíme službu přizpůsobovat," řekla za společnost Daria Zverevska. Doplnila, že největší zájem o službu je v Praze, ale daří se jí i na dalších místech. Letos by se proto Pilulka Boxy měly objevit v Olomouci, firma podle Zverevske zároveň pracuje na výběru dalších lokalit.

Knihobot zpřístupnil v první fázi osm samoobslužných schránek, cílí zejména na pražská administrativní centra jako je Brumlovka v Michli, ParkView na Pankráci nebo Coral Office v Nových Butovicích. Takzvaný Knihobox lidé najdou také v obchodním centru Lužiny. Do každé schránky se vejde zhruba 20 knih, neplatí přitom žádný hmotnostní limit. To boxy Knihobotu podle jeho šéfa Dominika Gazdoše odlišuje například od výdejních schránek sítě Zásilkovna nebo balíčku pro kurýra.

"Spouštíme Knihoboxy v době, kdy význam re-commerce – tedy on-line prodeje pečlivě protříděného nebo repasovaného zboží z druhé ruky – roste. Je třeba si uvědomit, že zatímco se e-shopová scéna v obratech propadá, secondhandu se nadále daří. Přitom u nás zcela chybí patřičná infrastruktura, bez které se tento miliardový trh nemůže rozvíjet," uvedl Gazdoš. Nejedná se přitom podle něj jen o logistiku, ale také propagaci použitého zboží v rámci cenových srovnávačů.

Loňský průzkum Asociace pro elektronickou komerci ukázal, že obliba výdejních boxů vzrostla za poslední tři rok z nuly na šest procent. Díky tomu, že nakupujícím poskytují časovou flexibilitu asociace u nich předpokládá další růst zájmu.