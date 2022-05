Emirates spouští novou letovou třídu Premium Economy

Nová letová třída nabízející luxusní sedadla a větší prostor pro nohy konkuruje řadě nabídkám Business Class na trhu komerčního letectví. Nové kabiny budou pro zákazníky Emirates k dispozici od 1. srpna 2022, a to v oblíbených letounech A380 na linkách do Londýna, Paříže a Sydney a od prosince také do Christchurch. Emirates je jediná aerolinka v regionu, která nové kabiny Premium Economy nabízí.

Emirates | foto: BEST Communications

„Stejně jako vše, co děláme, budou i kabiny Premium Economy výjimečné. Tato nová služba věnuje pozornost každému aspektu zákaznické zkušenosti a pasažéři tak získají unikátní přidanou hodnotu,“ řekl Tim Clark, prezident Emirates Airline.

„Od doby, co jsme poprvé představili sedadla Premium Economy v lednu 2021, jsme obdrželi nad očekávání skvělou zpětnou vazbu a poptávka je aktuálně obrovská. V současné době máme šest letounů A380 vybavených touto letovou třídou, ale náš záměr je tuto zkušenost rozšířit na celou řadu dalších trhů napříč naší leteckou sítí. V listopadu tohoto roku zahájíme instalaci sedadel Premium Economy do šedesáti sedmi letounů A380 a padesáti tří letounů Boeing 777. Po dokončení tohoto programu budeme disponovat celkem sto dvaceti šesti letouny s kabinami Premium Economy a nejnovějšími interiéry v dalších letových třídách. Je to zásadní investice, která pro naše zákazníky zajistí tu nejlepší zkušenost z letu.“

Služba na letišti: Pasažéři mohou na Mezinárodním letišti v Dubaji využít samostatné odbavení nebo jeden z mnoha kiosků pro vlastní odbavení, vyhnou se tak případným frontám.

Emirates | foto: BEST Communications

Luxusní sedadla: Hned po nástupu zákazníci okamžitě poznají výjimečný servis kabin Premium Economy. Jejich dřevěný obklad, podobný Business Class, vytváří celkovou atmosféru prostoru, každé sedadlo je navrženo tak, aby poskytlo optimální pohodlí, například podpěrka hlavy má šest různých upravitelných poloh.

Jednotlivá kožená sedadla krémové barvy jsou od sebe vzdálena až jeden metr. Samotné sedadlo je široké půl metru, nabízí flexibilní polohování a zároveň opěrky na nohy pro ještě větší pohodlí. Sedadla mají zakomponované další promyšlené prvky, mezi než patří například dobíjecí stanice umístěné přímo v sedadlech či postranní koktejlový stolek.

Pohodlí: Cestující se budou cítit komfortně také díky měkkým přikrývkám z udržitelného materiálu vyrobeného z recyklovaných plastových lahví a pohodlným polštářům, které byly navrženy přímo pro letovou třídu Premium Economy. Cestující mohou dále využít bezplatné doplňkové toaletní sady, které jsou dodávány v opakovaně použitelných a udržitelných sáčcích a obsahují produkty vyrobené z recyklovaných materiálů.

Špičkové stolování: Po vzoru Business Class cestující přivítá welcome drink, podávaný ve skle. Zákazníci Emirates se mohou těšit na výběr pokrmů připravených ze sezónních a regionálních surovin podávaných na porcelánovém nádobí s příbory z nerezové oceli, které jsou zabaleny do lněného ubrousku. Nápojový lístek nabízí výběr drinků včetně prémiových vín a šumivého vína Chandon. Po jídle jsou pro cestující připraveny likéry s čokoládou.

Emirates | foto: BEST Communications

Bezkonkurenční zábava: V každém sedadle je zabudována třináctipalcová obrazovka, jedna z největších v rámci své třídy, díky které si mohou cestující užít bezkonkurenční nabídku z pěti tisíc programů a kanálů hudby, filmů, televizní tvorby, zpráv a mnoho dalšího prostřednictvím oceňovaného zábavního programu ice.

Na palubě letounu A380 v kombinaci čtyř letových tříd je Premium Economy umístěna v přední části hlavní paluby s 56 sedadly rozmístěnými v konfiguraci 2-4-2. V rámci Boeingu 777 bude umístěno až 24 sedadel Premium Economy ve vyhrazené části mezi Business a Economy Class.