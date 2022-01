Microsoft koupí za 68,7 miliardy dolarů výrobce videoher Activision Blizzard

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americká softwarová společnost Microsoft koupí za 68,7 miliardy dolarů (zhruba 1,5 bilionu Kč) vývojáře her a vydavatele interaktivního zábavního obsahu Activision Blizzard. Ten mimo jiné vlastní hry, jako je Diablo, World of Warcraft, Call of Duty nebo Candy Crush.