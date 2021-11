Oděvní řetězec Primark chce agresivně expandovat ve Spojených státech

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Irský oděvní řetězec Primark chystá agresivní expanzi ve Spojených státech. Na tomto vysoce konkurenčním trhu dříve neuspělo několik britských maloobchodních firem, připomněl list Financial Times. Primark dnes informoval, že zde hodlá do pěti let zvýšit počet svých obchodů ze 13 na 60. Řetězec v červnu otevřel v centru Prahy svůj první obchod v Česku.