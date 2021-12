Securitas ČR slaví 30 let. 80 procent základní ostrahy chce nahradit operátory technologií

„Jsem hrdý na to, že v tradičně konzervativním oboru si Securitas ČR za 30 let existence vybudovala pozici technologického leadera. V tomto trendu chceme pokračovat i do budoucna,“ říká generální ředitel společnosti Pavel Adamovský. „Očekávám, že v dlouhodobém výhledu až 80 % základních strážných nahradí specialisté ovládající pokročilé zabezpečovací systémy. Proto se spolu s nasazením nových technologií silně zaměřujeme na rekvalifikaci a vzdělávání našich zaměstnanců. Základní lidské hodnoty, kterými jsou čestnost, ostražitost a užitečnost, však jako společnost budeme vyznávat i nadále.“

Hlavní milníky Securitas ČR 1991–2021:



1991 – založení společnosti. Pult centralizované ochrany (PCO) má velikost 4 m2 a střeží přibližně 50 připojených objektů,

1999 – společnost roste díky globální akvizici agentury Pinkerton, dispečink v Praze má velikost již přibližně 50 m2,

2000 – připojení PCO k internetu s pomocí pevné linky a GSM,

2003 – dosažený milník 1000 střežených objektů,

2011 – po sérii akvizic místních společností se Securitas ČR se stává největší bezpečnostní agenturou

v zemi. PCO s lépe specializovanými operátory má nyní 12 000 připojení,

2013 – Securitas ČR je zakládajícím členem projektu KRUH, který díky spolupráci několika bezpečnostních agentur zajišťuje jednotný standard a postupy při zásahu, stejně jako jednotné ceny a fakturaci. V rámci KRUHu je k dispozici po celé ČR 209 zásahových vozidel a průměrná doba příjezdu k hlášenému narušení je necelých 11 minut,

2018 – otevření nového dispečinku Securitas Operations Centre (SOC) o velikosti 240 m2 splňujícího nepřísnější bezpečnostní certifikáty Evropské unie,

2016 – přelomová služba RVS (Remote Video Solutions) kombinuje kamery s videoanalytickým softwarem, IP reproduktory a intervence operátora SOC,

2019 – zavedení bezpečnostních IoT tlačítek pro seniory a osoby s hendikepem,

2020 – videoanalýza na bázi umělé inteligence snižuje v systému 500 RVS kamer počet falešných poplachů o 40 %,

2021 – společnost dokončuje kompletní digitalizaci všech činností ostrahy. Zpracování velkých dat umožní ještě efektivnější zabezpečení.

V současnosti nabízí Securitas ČR celou řadou vyspělých technologických řešení. Kromě rostoucího počtu kamer RVS (nyní 750), které již zvládají pokročilé videoanalytické funkce a díky okamžité hlasové intervenci operátora představují v podstatě 100% efektivní videodohled, nabízí agentura například řešení e-recepce a e-vrátnice. Pandemická situace zase vedla k expertíze v oblasti automatického měření tělesné teploty osob nebo dodržování kapacitních limitů v prodejnách. Sběr a analýza velkých dat povede k tzv. prediktivní bezpečnosti, která umožní podstatně přesnější návrhy služeb a řešení.