Část žáků 2.stupně se vrátila do škol, ředitelé ale řeší problémy s testy

Nástup dětí začal jejich testováním a až na drobné zmatky školská zařízení podle zjištění ČTK problémy nezaznamenala. Zástupci některých z nich ale poukazovali na tom, že stát pozdě informoval školy o nástupu žáků a nedostatečně informuje i o dodávkách testů. Na středních školách dnes začaly přijímací zkoušky, která se konají za zpřísněných protiepidemických opatření, zájemci musejí doložit negativní test na covid-19.

Děti druhých stupňů základních škol se v rotační výuce vrátily do lavic vedle hlavního města také v Královéhradeckém, Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji. V metropoli, středních Čechách, Libereckém a Pardubickém kraji začaly znovu chodit všechny děti i do školek, dosud mohli jen předškoláci. V Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji se školky naplno otevřely díky příznivé epidemické situaci minulý týden.

Například podle ředitele Malostranské základní školy a osmiletého gymnázia v Praze Tomáše Ledvinky dostaly školy informaci o návratu žáků druhého stupně pozdě, příprava na to byla proto hektická. Ledvinka uvedl, že se oficiálně škola o nástupu dětí do školy dozvěděla až v pátek dopoledne. "I když jsme to věděli už ve čtvrtek večer z médií, tak pravidla a faktické rozhodnutí přišlo až v pátek, takže na přípravu nebyl prakticky žádný čas," řekl ČTK ředitel.

To, že rozhodnutí o návratu dětí z druhého stupně přišlo z vlády pozdě, si myslí i ředitel šesté základní školy v Kolíně Lukáš Kačer. I podle něj bylo kvůli tomu málo času na přípravu, vedle samotného vyučování bylo nutné zajistit například zásobení školní jídelny. S návratem dětí do škol ale souhlasí. Podle ředitele biskupské základní školy a biskupského nižšího gymnázia v Hradci Králové Jiřího Vojáčka je však chybou a ostudou ČR, že dosud nebyla výuka na školách obnovena v plné míře. "Všechny školy zavřely a stejně jsme byli nejhorší. Je to také velká potíž pro učitele, kteří musí učit zároveň distančně a prezenčně," řekl ČTK Vojáček.

Podobného názoru je i ředitel sokolovské základní školy Křižíkova Vladimír Vlček. "Můj pocit je ten, že návrat dětí do škol mohl přijít mnohem dřív a trochu jiným způsobem, protože rotační výuka není úplně ideální. Ale aspoň díky za to, protože to bylo opravdu dlouhé, a cítíme to i na těch dětech," řekl Vlček.

Mnozí ředitelé neví, jak se podaří vyřešit problém se zásobou testů, která vydrží zřejmě jen na příští týden. Testování dětí na koronavirus se na druhém stupni má opakovat dvakrát týdně a jednou na prvním stupni, který se vrátil do školy dřív. Ředitel ZŠ Drtinova v Praze 5 Libor Šrámek chystá požádat o doplnění testů Národní pedagogický institut. Ministerstvo školství minulý týden školy informovalo, že krajská pracoviště institutu budou mít k dispozici 375.000 antigenních testů.

Povinné testování žáků podle zástupců škol mírně zkomplikoval fakt, že nově dodané testy mají jiný postup a o něco složitější vyhodnocování než ty předchozí. "Co nás trochu mrzí je, že jsme dostali na prvních 14 dní jeden typ testů, konkrétní test Lepu, a po 14 dnech, místo abychom pokračovali ve stejných testech, když už si to všichni vyzkoušeli, tak jsme dostali jiný druh testů, Singclean, což pro nás byla trochu rána do zad," uvedl ředitel sokolovské základní školy Vlček. "Pořád se to mění, musíme se přizpůsobovat, ale dá se to zvládnout. Novým testem se děti testují poprvé, je to neohmatané, příště, až se budou testovat, zvládnou to v pohodě," řekla vedoucí vychovatelka pardubické Základní školy Josefa Ressla Gabriela Hanušová.

Na středních školách dnes začalo i období přijímacích zkoušek na čtyřleté obory. Koná se první termín jednotných přijímacích testů, které ale letos kvůli epidemii covidu-19 mohly školy nahradit školními přijímacími zkouškami. V případě, že škola nemá převis zájemců, mohla uchazeče přijmout i bez zkoušek. Na vypracování příjimacích testů mají uchazeči stejně jako loni delší čas. Při zkouškách musí mít ale nasazeny roušky a musí mít negativní test na covid-19 ne starší než sedm dní.

Test z matematiky a českého jazyka musí složit i žáci, kteří chtějí studovat na ostravské Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky. Škola letos otevírá tři třídy pro obor IT pro 90 studentů a pro zájemce o elektrotechniku otevře dvě třídy, do nichž může nastoupit dohromady 60 zájemců, a zájem o studium je velký. Dnes se na zkoušky stála fronta.