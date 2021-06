Čechy letos zahraniční dovolená neláká, polovina z nich podle průzkumu nepojede nikam

"Letní dovolenou si nechtějí nechat ujít především lidé s vysokoškolským vzděláním, Pražané a ­obecně obyvatelé velkých měst,“ uvedl sociolog Jan Burianec. Do zahraničí se letos chtějí podívat především mladší lidé do třiceti let, doplnil.

Přes 32 procent lidí, kteří se rozhodli, že si letní rekreaci ujít nenechají, jich jako hlavní důvod, proč nepojedou za hranice, zmiňuje, že dovolená V Česku vychází levněji. Druhým nejsilnějším motivem, proč zůstat v Česku, je strach z nákazy především některou z mutací koronaviru. "Zaznívají i tradiční argumenty, mezi které patří preferování tradičního českého chalupaření, nebo se respondentům u nás jednoduše líbí a po exotice netouží," uvedli autoři průzkumu.

Ze situace tak těží hlavně tuzemští provozovatelé ubytování, kteří se zaměřují na českou klientelu, například kempy. "Kapacita pevných lůžek je v prázdninových měsících zaplněna, ostatní měsíce se plní postupně s ohledem na počasí," uvedla Lenka Andrlíková z Kempu Merkur Pasohlávky na břehu nádrže Nové Mlýny na jihu Moravy.

Rozmach zaznamenal v poslední době také karavaning. "Prodejci obytných vozidel napříč trhem hlásí již od zimy téměř vyprodané sklady a dodací termíny nových vozů se nezřídka pohybují kolem roku 2022. Zájem proti jiným rokům je zhruba dvojnásobný. Růst poptávky asi o 200 procent hlásí letos také půjčovny karavanů," sdělil předseda Asociace kempování a karavaningu Jan Brodský.

Svůj vliv na menší zájem o dovolené v zahraničí může mít podle ekonoma Štěpána Křečka ale i hromadný "covidový nákup" nemovitostí včetně chat a chalup. "Když lidé nakoupí nemovitosti, tak se jim chtějí věnovat. Vyžaduje to dost práce a úsilí. Část lidí kvůli tomu nechce jet na dovolenou, protože zainvestovala do tohoto typu rekreace," uvedl hlavní ekonom BH Securities.

Z průzkumu také vyplývá, že Češi se zatím moc nechystají ani na tradiční velké letní akce. Na hudební či filmový festival nebo větší sportovní utkání by chtělo vyrazit 36 procent lidí. Největší zájem je tradičně u mladých, mezi respondenty od 18 do 29 let se v létě za kulturou chystá téměř polovina.