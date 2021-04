Celoněmecké zvýhodnění očkovaných lze očekávat na konci května

Bývalý americký prezident Donald Trump se v květnu chystá dočasně odstěhovat ze svého golfového klubu Mar-a-Lago na Floridě do jiného ze svých golfových klubů, který se nachází ve městě Bedminster ve státu New Jersey, asi 60 kilometrů západně od města New York. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný informovaný zdroj.