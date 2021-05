Cenám Anděl vládla Lenka Dusilová, do síně slávy vstoupil Robert Křesťan

Ruští hokejisté vládnou „české“ skupině A na letošním mistrovství světa v Rize. To si můžou sami Rusové říct především po jejich vzájemném duelu se Švýcarskem, nad kterým nakonec vyhráli 4:1 a to poté, co rozhodli třemi góly v závěrečné třetí části. V ní sice nejprve ve 49. minutě vyrovnal na 1:1 Švýcar Nico Hischier, Pavel Karnauchov a dvakrát Sergej Tolčinskij ale následně ustanovili na konečných 4:1 pro Rusy.