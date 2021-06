Češi vládnou zápasu se Slováky o třetí místo ve skupině. Vedou o tři branky

Česko míří do čtvrtfinále. Rusové zdolali Švédy na nájezdy a poslali je domů po základní skupině

Na výsledek tohoto duelu čekali nejen švédští hokejoví fanoušci, ale především i ti čeští. Poté, co český tým v pondělí vyhrál nad Dánskem až nájezdy 2:1, museli držet Češi palce ve večerním utkání Rusům, aby porazilo Švédy a poslalo tak Čechy do čtvrtfinále. To se nakonec také stalo, když Rusové udolali Švédy až na nájezdy 3:2 a nejenže tak výběr Filipa Pešána poslali mezi nejlepších osm týmů MS, ale poslali tak Švédy domů a Seveřané si tak poprvé od roku 1992 nezahrají play-off světového šampionátu.