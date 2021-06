Češi mají kola v průměru za 16.000 Kč, půlka lidí jezdí na horském kole

Češi podle průzkumu společnosti bikero.cz vlastní jízdní kola v průměrné hodnotě 16.000 korun. Kolo do deseti tisíc korun si pořídilo 51 procent českých cyklistů, ale zhruba každý dvacátý sportovec za kolo zaplatil přes 60.000 korun. Nejoblíbenější jsou horská kola, na kterých jezdí polovina lidí. Průměrné stáří kola je osm let. Alespoň jednou týdně na kolo vyrazí tři čtvrtiny Čechů. Vyplývá to z průzkumu pro bikero.cz, který zpracovala agentura Perfect Crowd. Výsledky má ČTK k dispozici.