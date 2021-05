Češi mají povinnou výhru. Brity porazili 6:1, góly stříleli obránci

Tentokrát se družina kouče Filipa Pešána utká s Velkou Británií, nad kterou by měla podle předpokladů povinně vyhrát, ovšem v předešlých zápasech Britové ukázali, že umějí i favority potrápit. Český realizační tým vyrukoval na Brity s jedinou změnou v základní sestavě. Po čtyřech duelech dostal volno gólman Šimon Hrubec a do branky tak nastoupí Roman Will s novým kolegou na soupisce v zádech Petrem Kváčou. Sledujte další duel českého národního týmu na MS v Rize na EuroZprávy.cz živě třetinu po třetině.

Očekávalo se před utkáním, že se bude jednat především o český střelecký ohňostroj a prakticky hned po úvodním vhazování se ke střele dostal Hronek, pálil ale do gólmana Whistla, jenž pro změnu v britském brankovišti nahradil Brownse. Po další akci Sekáč vjel do britského brankáře, kterému pak spadla maska a Sekáč byl následně vyloučen, spolu s ním na britské straně i Clements a pokračovalo se ve čtyřech. Během ní, stejně jako od začátku zápasu, byli po většinu času na puku čeští hokejisté, zakončovali Šustr a Špaček, ale ani jedna rána nezamířila přesně. Když už byly oba týmy v pěti, kotouč se v českém obranném pásmu nebezpečně odrazil před Willovu branku, kde byl přítomen Connolly a ten ve velké šanci naštěstí minul.

V další české akci se puk dostal od Kováře přes Hronka až k Blümelovi před odkrytou britskou klecí, ale českému útočníkovi se puk zasunout v trmě vrmě za brankovou čáru nepodařilo. Následovala přesilovka Čechů, během které zakončující Zadina mířil do už prázdné branky, ale trefil spoluhráče Kováře. Po přesilovce se pak Britové dostali do dvou střeleckých příležitostí, nejprve O´Connor zakončoval do brankáře Willa, po chybě v české rozehrávce se pak do šance dostal i Connolly.

Na tyto britské akce naštěstí Češi odpověděli nejlépe, jak mohli. Nejdříve sice Klok střelou od modré minul, ale za chvíli zpoza kruhů Klok vystřelil daleko úspěšněji, 1:0 pro Česko.

Následně Češi pokračovali v útočení, Smejkal z mezikruží vyzkoušel gólmana Whistla, ten zakročil následně i proti Davidu Musilovi, a velké štěstí pak měl po Hronkově nabídce před britskou branku, kde byl Kubalík, jenž dorážel už za ležícím Whistlem, kotouč šel ale pak mimo. O navýšení skóre se pak postupně pokoušeli Hronek, Zadina i Sklenička, ale buď je vychytal britský gólman, nebo byla střela zblokována. Práci měl na druhé straně i Will po nečekaném odrazu puku od Skleničky.

Lukáš Klok je od duelu se Švédskem, který rozhodl, evidentně při chuti, neboť to zkoušel opět zpoza kruhů, tentokrát ale gólman Whistle puk odrazil do ochranné sítě. V ní pak skončilo i zakončení od modré čáry v podání Jakuba Vrány. Pak měli velikou šanci ke skórování Britové, když před českou branku nahazoval Lake, poté se Hammondovi u branky Willa nepodařilo puk dopravit do sítě, chvíli na to se pro změnu o svůj šestý gól na turnaji pokoušel nejlepší střelec mistrovství Kirk, ale naštěstí neúspěšně.

A tak byl čas na českou odpověď. Nejprve Špaček trefil tak, že britskému muži s maskou pomohla tyč, z levého kruhu se pak pokoušel Stránský. Pak se do příležitosti dostal i Zadina, vše v první třetině ale zakončili Britové svou střelou od modré do Willa. Češi tedy po první třetině vedou 1:0.

Vstup do druhé dvacetiminutovky vyšel Čechům nejlépe, jak jen mohl. Pouhých třiatřicet vteřin od návratu na kluziště totiž využil Zadinovu přihrávku od zadního mantinelu Filip Hronek, jenž pak bekhendem puk zasunul do britské klece, 2:0 pro Čechy.

A zanedlouho mohlo být z českého pohledu ještě veseleji. Po výtečném průniku posílal Matěj Stránský před branku puk na Lence, ale přihrávku zneškodnila britská obrana, za chvíli se do příležitosti dostával v předbrankovém prostoru Šustr, ale ani on neuspěl.

Češi byli zkrátka aktivnější než Britové od začátku druhé třetiny, což potvrdili dalším gólem v 25. minutě, kdy se za Česko trefil další obránce. Tentokrát po Špačkově nabídce skóroval Libor Šulák, 3:0. Za chvíli puk mířil znovu před Whistlovu branku, kde byl přítomen Stránský, ale ten ztroskotal na betonu britského gólmana, následně se pro změnu do obrovské příležitosti dostal Robin Hanzl.

Následovala česká přesilovka, ve které se Čechům podařilo uzamknout Brity před jejich brankou, stříleli Špaček, Vrána či Zadina, ale ani jeden pokus neskončil v brance. Jak Špačkův, tak Vránův pokus navíc skončil na tyčce. Po pasáži, kdy český tlak z úvodu druhé třetiny trochu na chvíli opadl, během které se ale Britové k ničemu zvláštnímu nedostali, se nejprve kotouč před britskou bránu odrazil k Vránovi, ale tehdy z toho ještě nic nebylo, za chvíli už se ale prosadil Filip Chytil, jenž forhendem o rameno britského gólmana zvýšil na 4:0.

Chvíli poté se kotouč v britském brankovišti nebezpečně pro Ostrovany odrážel od Kovářovy brusle. Následovala dlouhá pasáž bez přerušení, ve které Češi kontrolovali hru a Britové se marně snažili ohrozit nějakým způsobem až nudícího se Romana Willa. Ve dvojí šanci se pak ocitl Kubalík, ale ani jednou gólmana Whistla nepřekonal. Mimochodem, na zmiňovaného českého gólmana Romana Willa během druhé třetiny mířili Britové do 38. minuty pouze dvakrát, přičemž o tu druhou se zasloužil Kirk. Pak se ale v závěru této části hry dostali Češi do prvního oslabení v zápase a další zákroky si Will připsal proti dvěma Dowdovým pokusům.

Naneštěstí pro Čechy se ale přeci jenom Britům tuto přesilovku podařilo využít a tudíž tak snížit na 1:4, když po Richardsonově střele úspěšně dorážel Myers. Poté se Zadina dostal ještě do zakončení, ale pálil jen do jednoho z bránících Britů.

V úvodu třetí části se dostal po přihrávce z rohu do další šance Kubalík, ten sám před britským gólmanem jen těsně minul levou tyčku. Pak se do zakončení bekhendem dostal také Sekáč, ale ani on si na brankáře Whistla nepřišel. Postupem času bylo vidět větší aktivity na straně britských hokejistů, která se podtrhla ještě přesilovou hrou, během které sice ve svém útočném pásmu dlouho mezi sebou kombinovali, ale dlouho nic zásadního z toho nevymysleli.

Svůj pokus měl pak Betteridge, následně přišla daleko nebezpečnější Perliniho teč, Will však dobře zasáhl betonem. V době, kdy už oba týmy byly ve stejném počtu, se z nulového úhlu rozhodl nahodit puk před Whistlovu branku kapitán Kovář, ale z následné skrumáže se Čechům skórovat nepodařilo, zanedlouho pak pálil neúspěšně od modré čáry Sklenička.

V polovině třetí třetiny přišlo podle všeho vynucené střídání v britském brankovišti, když zřejmě zraněného Whistla vystřídal Bowns. Ten poprvé zasahoval proti Skleničkovi, jenž se mohl zapsat, coby další obránce mohl zapsat v tomto utkání mezi střelce, na dvakrát se mu to ale nepodařilo a stejně tak ani v jeho další akci, pak Smejkal střílel, ale na 5:1 nakonec zvýšil až Radan Lenc, jemuž se podařilo skórovat z mezikruží.

I když to byli především Češi, kteří se v závěrečné části snažili o navýšení skóre, na Britech ani v tu chvíli nebylo vidět, že by působili odevzdaným dojmem, i oni se totiž objevovali v českém útočném pásmu, ale nikdy to nedospělo k nějaké nebezpečnějšímu zakončení. Češi tedy se tlačili před britskou brankou pomocí několika nahození a přihrávkami do ideálních pozic, nakonec od modré čáry vypálit Klok, jehož střelu odrazil Bowns do ochranné sítě.

Několikrát se pokoušel dostat puk do branky Stránský, ale podařilo se to až dvě minuty před koncem Šulákovi, jenž si tak v utkání připsal druhou přesnou trefu a zvýšil tak na konečných 6:1. Češi už pak závěr jen kontrolovali a nic zásadního už se do závěrečné sirény nestalo.

Konečný výsledek:

SKUPINA A

Česko - Velká Británie 6:1 (1:0,3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. Klok (M. Špaček), 21. Hronek (Zadina), 25. Šulák (M. Špaček), 32. Chytil (D. Musil), 52. Lenc (Hanzl), 58. Šulák (Hanzl, Klok) - 40. Myers (Richardson, Kirk)

Česko: Will (Kváča) – Hronek (A), D. Musil, Klok, D. Sklenička, Šustr, Šulák, Hájek – Zadina, Jan Kovář (C), D. Kubalík – J. Vrána, Chytil, Sekáč – Lenc, Špaček, M. Stránský – Flek, R. Hanzl (A), Smejkal – Blümel

Velká Británie: Whistle (Bowns) – Richardson (A), Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Clements, Ehrhardt, Jones – Dowd (A), Connolly, Kirk – Hammond, Perlini, Lake – J. Phillips (C), Myers, Davies – Betteridge, Lachowicz, Ferrara – Long