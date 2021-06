Češi nezačali přípravu na blížící se mistrovství Evropy vůbec dobře. V Boloni prohráli s Italy 0:4

České mužstvo však začalo přípravný duel s Itálií aktivně. Nejenže v úvodních minutách po většinu času držel balón na svých kopačkách, ale k tomu ještě navíc přidal kombinaci a úvodní desetiminutovka tak byla skutečně ve znamení českého ovládnutí italské poloviny hřiště. Tohoto obrázku byli fanoušci tehdy svědky i přesto, že proti českému týmu nastoupila velmi silná italská sestava v čele s velezkušenou stoperskou dvojicí Bonucci – Chiellini. Vedle nich pak mimo jiné byl k vidění v italském dresu i Jorginho, čerstvý vítěz Ligy mistrů s londýnskou Chelsea. I proti této sestavě se tak Čechům v úvodu dařilo nasměřovat do italského pokutového území, Michael Krmenčík, jenž nastoupil na hrotu útoku, se pro změnu pokoušel překonat gólmana Donnarummu lobem z dálky. To bylo ale tak všechno, co česká reprezentace v Boloni prakticky předvedla.

Tým z Apeninského poloostrova sáhl totiž k organizované a disciplinované hře, která se navíc postupem času zrychlovala. A protože trpělivost růže přináší, Italové se právě díky trpělivosti také gólového úspěchu dočkali. Ve 23. minutě nezvládla česká dvojice obránců Brabec – Bořil bránění výrazně menšího Berardiho, od nějž se míč dostal k Immobilemu, proti němuž si moc nevěděl rady ani Čelůstka a pohroma tak tedy byla na světě, 1:0 pro Italy. Čechy to zlomilo na tolik, že adekvátně na to odpovědět už nějakou lepší hrou nedokázali a po zbytek zápasu tak byla k vidění destrukce Šilhavého výběru. Do konce první půle nejprve opět zakončoval Immobile, tentokráte hlavou a tentokráte neúspěšně, o tři později už opět chybovala stoperská dvojice Brabec s Čelůstkou, proti které se tentokrát prosadil Barella, 2:0 pro Italy. A zatímco při prvním italském gólu cestě míče do české branky pomohl tečí Čelůstka, tentokrát pro změnu tečoval Bořil.

Pro gólmana Pavlenku to tak nebyl nejpovedenější zápas, neboť sám si první půli na balón vůbec nesáhl a hned dvakrát naopak inkasoval. Na tuto skutečnost reagoval před zahájením druhé půle několikerým střídáním kouč Jaroslav Šilhavý, jenž tak tehdy na hřiště poslal trio Zima, Souček a Schick. Ale ani úvod druhé půle nebyl z českého pohledu lepší. Krátce při návratu na hřiště zahrozil svou střelou z volného přímého kopu Berardi, jenž tak využil rozestoupení v podání české zdi a brankář Pavlenka měl zase plné ruce práce. Za chvíli byl v příležitosti i Insigne, poté Chiellini zahrozil po centru z rohového kopu, ale minul.

Protože ale už hra českého týmu postrádala jakýkoli smysl a úvodní bojovnost byla ta tam, nebylo divu, že do konce zápasu přišly další dva tresty. Nejprve se po Coufalově chybném bránění Insigne objevil sám před Pavlenkou a třetí branka Italů tak byla na světě, 3:0. Sedm minut na to pak pro změnu přes Zimu totéž předvedl Berardi, jenž tak tedy zvýšil na 4:0.

Budiž tato prohra pro Čechy ponaučením a to nejen při druhém a zároveň posledním přípravném testu české reprezentace, který přijde na řadu příští týden v úterý v Praze proti Albánii. Poté už se půjde do ostrých zápasů na Euro, které Češi odehrají ve Skotsku a v Anglii.

Konečný výsledek (4.6.2021):

Itálie - Česko 4:0 (2:0)

Branky: 23. Immobile, 42. Barella, 66. Insigne, 73. Berardi